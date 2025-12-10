Гръцките фермери продължават да протестират, полицията блокира движението им към пристанището в Патра
Полицейските служители остават разположени по пътищата, водещи към новото пристанище на Патра, в опит да попречат на фермерите да влязат в пристанищната зона, предаде eKathimerini.
По-рано фермерите, протестиращи срещу забавянето на плащанията на държавните помощи, се опитаха да блокират моста, който е ключова връзка между Пелопонес и континенталната част на Гърция, което доведе до сблъсъци с полицията.
Тракторите от по-обширния район на Патра бяха спрени от полицаи, преди да достигнат моста от страна на Рио-Антирио.
Много от протестиращите гръцки фермери напуснаха превозните си средства и продължиха пеша, което доведе до сблъсъци с полицията. Полицията използваше зашеметяващи гранати, за да отблъсне тълпата, като за кратко разпръсна протестиращите преди напрежението да се успокои. Въпреки това, някои фермери успяха да достигнат моста Рио-Антирио, където отвориха бариерите за таксуване, позволявайки на превозните средства да преминават свободно.
Протестиращите раздадоха информационни листовки и селскостопански продукти на шофьорите като част от продължаващите си демонстрации. Блокадите останаха на място по основните магистрали, включително коридорът Атина-Солун, Егнатия Одос, Иония Одос и Олимпия Одос, както и на граничните пунктове с България и Република Северна Македония.
