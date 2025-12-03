Proto Thema.
Протестиращите ще се съберат на обед с трактори на пътния възел край Сидирокастро, за да блокират пътя по направление Промахон.
Първият цикъл на мобилизациите се очаква да приключи в края на седмицата, с пълното разгръщане на всички блокади.
Основните искания на земеделските производители са намаляване на производствените разходи (необлагаемо с данък гориво, ниски цени на електроенергията), гарантирани цени на продуктите и промяна на регламента на ELGA за обезщетения.
На 30 ноември националният път Атина – Солун в Никея, Лариса бе блокран при протеста. Фермерите от Кардица, в Западна Тесалия, също затвориха магистрала E65 с трактори.
Гръцките фермери се готвят да затворят Промахон
