еKathimerini. Решението идва на фона на нарастващото убеждение сред протестиращите, че не могат да извоюват допълнителни отстъпки от правителството.
Решението за прекратяване на блокадите беше взето късно във вторник, след като през последните дни се проведоха две срещи между делегации на фермерите и премиера Кириакос Мицотакис. Като предварително условие за тези срещи дясноцентристкото правителство настоя магистралите да бъдат отворени за движение. Повечето фермери се съобразиха, като запазиха част от тракторите си паркирани край пътищата в знак на готовност за подновяване на протестите.
Земеделските производители настояват за по-високи субсидии и данъчни облекчения, аргументирайки се с рязкото увеличение на производствените разходи. Правителството изпълни част от исканията, но подчерта, че възможностите му са ограничени от бюджетната рамка. В същото време властите предупредиха, че продължаването на пътните блокади може да доведе до полицейска намеса.
По време на местни събрания във вторник част от фермерите настояха за продължаване на протестите. В крайна сметка обаче мнозинството прие, че въпреки неудовлетвореността от постигнатото, на този етап няма реална възможност за допълнителен натиск.
Земеделските производители решиха да оставят превозните си средства край пътя в района на Малгара, Централна Гърция, без конкретни планове за ново блокиране на магистралата. Очаква се по-късно в сряда фермери от района на Кардица в Тесалия да проведат среща, на която да обсъдят бъдещите си действия.
