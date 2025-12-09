Сподели close
След бурните сблъсъци между протестиращите фермери и полицията в понеделник, фермерите и животновъдите от Крит решиха да прекратят блокадата на летище "Никос Казандзакис“ в Ираклио, предав Proto Thema.

"Оттегляме си мирно и се преместваме на магистралата където ще се съберем и ще решим как да действаме“, обявяват протестиращите в изявление заедно с председателя на Асоциацията на туристическите и пътуващите агенти на Крит, Михалис Влатакис, който се намираше на летището.

Поради блокадата от страна на земеделските производители, в са били отменени три полета (два вътрешни и един външен), 10 полета са излетели със закъснение от повече от 5 часа, 11 самолета са кацнали със закъснение. Същевременно до 11 часа днес (9 декември) са засегнати замнаващи полета от Ираклио и три пристигащи. Следва да се отбележи, че в момента в Ираклио се обслужват средно 40 полета на ден.

Блокадата на пътя към летище "Йоанис Даскалогианис" остава.