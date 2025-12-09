Proto Thema.
"Оттегляме си мирно и се преместваме на магистралата където ще се съберем и ще решим как да действаме“, обявяват протестиращите в изявление заедно с председателя на Асоциацията на туристическите и пътуващите агенти на Крит, Михалис Влатакис, който се намираше на летището.
Поради блокадата от страна на земеделските производители, в са били отменени три полета (два вътрешни и един външен), 10 полета са излетели със закъснение от повече от 5 часа, 11 самолета са кацнали със закъснение. Същевременно до 11 часа днес (9 декември) са засегнати замнаващи полета от Ираклио и три пристигащи. Следва да се отбележи, че в момента в Ираклио се обслужват средно 40 полета на ден.
Блокадата на пътя към летище "Йоанис Даскалогианис" остава.
Гръцките фермери вдигнаха блокадата на едно от летищата на Крит
©
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Paramount отправи нова оферта за враждебно придобиване на Warner ...
16:59 / 08.12.2025
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, ...
16:14 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.