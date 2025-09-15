Ekathimerini.
"Нашата позиция е, че страни, които заплашват с война държавите-членки на ЕС, не могат да участват“, каза Мицотакис, като в лека, завоалирана препратка към Анкара. "От [тези страни] зависи да изградят добри отношения с Европа, но това изисква зачитане на нейните принципи“, добави той.
Гръцкият премиер говори на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста след срещата им в имението Максимос в понеделник.
