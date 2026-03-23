Гръцкият съвет за сигурност и отбрана, KYSEA, одобри в понеделник закупуването на многослойна система за противовъздушна отбрана (ПВО) за борба с дронове на стойност 3 милиарда евро, както и модернизацията на 38 изтребителя F-16. Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас обяви това в понеделник, съобщава Ekathimerini.

Общата стойност на двата проекта, които бяха одобрени от гръцка парламентарна комисия по-рано този месец, се оценява на около 4 милиарда евро.

Гърция вече води преговори с Израел за предоставяне на по-голямата част от ракетните системи за своята противовъздушна отбрана за създаването на своя противовъздушен и противодронов купол, наречен ''Щитът на Ахил''.

''KYSEA също така одобри модернизацията на четири фрегати MEKO 200 и споразумение за поддръжка на военнотранспортни самолети C29J'', заявява министърът на отбраната.

Решението за укрепване на противовъздушната отбрана на Гърция стана известно, след като в началото на март ирански дронове два пъти атакуваха британската военновъздушна база ''Акротири'' в Кипър, съюзник на Атина.

По това време стана известно, че Гърция ще прехвърли батарея  ''Patriot'' на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, за да засили защитата срещу евентуални въздушни атаки.

Дендиас също обяви изпращането на две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър поради засилените опасения за сигурността около средиземноморския остров.