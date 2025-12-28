ekathimerini.
ФОКУС припомня, че 18 протестни групи и кооперативи призоваха за разговор с правителството.
Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че е "окуражаващо", че все повече представители на селскостопанските мобилизации признават необходимостта от разговор, като добави, че решенията могат да се намерят само чрез "искрена дискусия".
Маринакис добави, че повечето от техните искания вече са били удовлетворени чрез скорошни мерки, като компенсациите се извършват по график. Той призова противниците да се откажат от това, което той определи като "стерилна конфронтация", която е натоварила обществото.
Инициативата обаче на 18-те групи предизвика критики от други протестиращи. Фермери в Никая заявиха, че правителството не е предоставило съществени отговори и предупредиха, че ще затвърдят позицията си след Нова година, ако няма напредък.
