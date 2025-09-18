ЗАРЕЖДАНЕ...
Губернаторът на Камчатския край обяви заплаха от цунами след силното земетресение
©
"Тази сутрин нашата издръжливост отново бе подложена на изпитание. Веднага след земетресението започваме оперативна проверка на социалните учреждения и жилищните сгради", пише той.
Солодов добавя, че според информацията на сеизмолозите магнитудът на земетресението е бил 7,2 по скалата на Рихтер, поради което е обявена заплаха от цунами.
Солодов подчертава, че "всички служби са преведени в режим на повишена готовност. Алгоритъмът на действията вече е ясно отработен, всички отговорни служби се включват в работата за минути".
Още по темата
/
Видео, което обиколи света: Руски хирурзи запазват хладнокръвие в момента на силното земетресение в Камчатка
30.07
Още от категорията
/
Афганистан е обхванат от страх: Склонов терен, свлачища, лоша пътна инфраструктура и бедност на населението правят бедствието още по-голямо
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Жаир Болсонаро е с ранен етап на рак на кожата
22:07 / 17.09.2025
Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк
22:16 / 16.09.2025
Безпрецедентно: ЕП се готви за два вота на недоверие към Урсула ф...
17:12 / 16.09.2025
Лавров: Русия постепенно се отдалечава от термина "неприятелски д...
13:01 / 16.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.