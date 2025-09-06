Kathimerini.
В ефир на радио "Алфа“ Маринакис подчерта, че данъчните облекчения ще важат за всички граждани, както работещи, така и пенсионери, с особен акцент върху подкрепата на семействата с деца, за да се помогне за справяне с демографските предизвикателства пред Гърция.
Мерките, на стойност 1,5 милиарда евро, както беше обещано по-рано, ще бъдат подробно описани от премиера по време на обръщението му, каза Маринакис, добавяйки, че те са станали възможни благодарение на усилията на правителството за борба с укриването на данъци, а не чрез повишаване на данъците.
Той добави, че жителите на периферните региони на Гърция също ще се възползват от новите мерки.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.