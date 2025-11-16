Гърция и Украйна подписаха споразумение за доставка на американски втечнен природен газ
Украйна ще внася газ от Гърция през България
Критичната енергийна инфраструктура на Гърция осигурява стабилни потоци на природен газ по протежение на Вертикалния коридор.
