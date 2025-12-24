Proto Thema, като посочва, че се очаква потвърждение от гръцките власти.
Турските власти проучват звуковия регистратор и "черната кутия" на самолета тип Falcon 50, който се разби снощи южно от Анка. Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая, обяви, че екипите за търсене и спасяване са открили звуковия записващ уред в 02:45 местно време и малко по-късно, в 03:20, "черната кутия", които са изпратени на компетентните служби за разследване.
В самолета, който се разби, са пътували петчленна високопоставена военна мисия от Либия и трима членове на екипажа, всички са загинали.
Гъркиня е сред загиналите при катастрофата със самолета на либийската делегация край Анкара
