При атака с дрон срещу мироопазващ обект на ООН в Судан днес бяха убити шестима миротворци, а други осем бяха ранени. Това обяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, предава Politika.

Атаката е извършена срещу логистичната база на мироопазващите сили на ООН в град Кадугли, в централния регион Кордофан, съобщава АP.

Всички загинали миротворци са граждани на Бангладеш, които са служили като част от Временната мисия за сигурност на ООН в Абией (UNISFA).