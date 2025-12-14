Politika.
Атаката е извършена срещу логистичната база на мироопазващите сили на ООН в град Кадугли, в централния регион Кордофан, съобщава АP.
Всички загинали миротворци са граждани на Бангладеш, които са служили като част от Временната мисия за сигурност на ООН в Абией (UNISFA).
Гутериш: Шестима миротворци бяха убити при атака с дрон срещу мироопазваща база на ООН в Судан
