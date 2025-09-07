Fox news.
Служители са открили останките от самолета, по-късно идентифициран като Robinson R66, около 14:45 ч. местно време в район близо до летище Airlake, според изявление на полицейското управление на Lakeville. Не е ясно към този момент колко хора е имало на борда.
Според изявлението на полицията, няма данни за пострадали хора на земята, тъй като катастрофата е станала в нежилищен и нетърговски район.
Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) съобщи, че хеликоптерът се е разбил "при неизвестни обстоятелства и е последвал пожар". Следовател е на път и се очаква да пристигне в Минесота днес следобед.
