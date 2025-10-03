Монархия в сърцето на Европа се подготвя за смяна на поколението. Великят херцог Анри от Люксембург ще абдикира от трона днес след 25 години като държавен глава, пише The New Indian Express.Анри е изпълнявал главно церемониалната роля на велик херцог заедно със съпругата си Мария Тереза.След церемонията неговият най-голям син, престолонаследникът Гийом, ще поеме владетелската титла Велик херцог. Очаква се да присъстват представители на кралските семейства в Европа и държавни глави от съседни страни.