Херцог Анри абдикира след близо 25 години управление
Анри е изпълнявал главно церемониалната роля на велик херцог заедно със съпругата си Мария Тереза.
След церемонията неговият най-голям син, престолонаследникът Гийом, ще поеме владетелската титла Велик херцог. Очаква се да присъстват представители на кралските семейства в Европа и държавни глави от съседни страни.
