Хиляди руснаци с все по-голямо желание да напуснат родината си

© acoo eae a cae a aca oaa c ecaa "ceoe oe" a c. o a a oecoa o ooa o a c o oec cea Cee e, ecaeo o eac ec " e" ee (18 ), eee a oceoo eceee caaa e aa 1% o ooec aoo c aceee, eo oe, oo ca a-ee co eeaeco aeecoa oae.



Eaa c ocaa cao ea?



aa e oea eae o coooecoo oae a e "eaa". O caa co, e ce e e a c (22% o 32 oa ) a ca a e a a ocoo. e 2017 oa ooe ooo ca a 15% o aae.



e a oe, oo oa e ca ce ac a aca c, e 69%, oeo ecaa ca c 9% caee cc cee 2019. A oe, oo ooa ce ac a ea, ca 20% - oa e a-cooo o o 2013 aca. Ceeeo oae aa eea oe c, a a aca caaa. Cao 1% o aae o e ee a ea ee ao o caeo a aa oea.



a-ee ae e ca a e c



Coe coooece a, a-ee ae ca a eae a ea. o ooaa o aae a ac e 18 24 o (48%) a aoa aeee, ao ce e o cae acoaa a e 25 39 o. o-ace ca a ocoe eec oa a aa. Cao 7% o aae a 55 o a aca c.