атаката с руски дронове над Полша Христо Гаджев от ГЕРБ пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".
"Въпреки тази провокация, съюзниците успяха да реагират и да поразят потенциалата заплаха. Подобни действия от от страна на Русия могат само да ескалират конфликта. Всички страни членки сме готови са защитим територията на Алианса и показахме, че го можем.", каза още той.
По думите му всякакъв опит от страна на Русия за развитие на конфликта в Европа със сигурност е риск за България.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.