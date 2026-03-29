IRGC заплаши да атакува американски и израелски университети в Близкия изток
Ислямската революционна гвардия поясни, че институциите вече се считат за "легитимни цели".
Групата предупреди студентите, персонала и близките жители да останат поне на един километър разстояние от американските университетски кампуси в региона.
IRGC поиска от правителството на САЩ да осъди ударите срещу ирански университети чрез официално изявление до 30 март, заплашвайки да разшири атаките до повече от две институции, ако условията не бъдат изпълнени.
"Ако САЩ също искат да предотвратят по-нататъшни удари срещу университетите си в региона, трябва да възпрепятстват съюзническите си сили да нападат университети и изследователски центрове," се казва в изявлението.
