Иранските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) прехванаха американски изтребител F-35 за първи път в историята. Това съобщава днес иранската държавна телевизия IRIB.Тя публикува кадри на иранска ракета-прехващач, удряща американския изтребител.Според американски официален представител, американски военен самолет е извършил аварийно кацане в Близкия изток, далеч от Овалния кабинет, след предполагаем вражески огън.F-35 е кацнал след аварийна ситуация по време на полет, добави официалният представител, запознат със ситуацията.В изявление капитан Тим Хокинс, говорител на CENTCOM, който командва американските сили в региона, заяви, че случая се разследва.''Наясно сме със съобщенията, че американски самолет F-35 е извършил аварийно кацане в регионална американска авиобаза след бойна мисия над Иран''.Не се дават подробности за състоянието на пилота и пораженията по изтребителя.