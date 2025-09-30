ЗАРЕЖДАНЕ...
Ибиса и Форментера са засегнати от мащабни наводнения
Към 17:30 ч. местно време във вторник столицата на Ибиса, град Ибиса, е регистрирала 239 мм дъжд за последните 24 часа, а летището на Ибиса – 168,3 мм. В същия период на Форментера са регистрирани 105,4 мм валежи.
AEMET съобщи във вторник, че в рамките на 12 часа могат да паднат над 180 мм дъжд, тъй като регионът е засегнат от урагана Габриел. Службите за спешна помощ са получили стотици съобщения за инциденти. В Ибиса са реагирали на 132 инцидента, включително 78 в град Ибиса. Повечето съобщения са свързани с наводнени улици и мазета, паднали дървета и затворени пътища.
22.09
