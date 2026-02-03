Космическата компания SpaceX на Илон Мъск купи принадлежащата му фирма за разработки в областта на изкуствения интелект xAI. Това съобщава, позовавайки се на изявление на компанията.Според Мъск, обединението на SpaceX и xAI ще позволи създаването на вертикално интегриран иновационен комплекс, включващ ракети, спътникова връзка, разработки в областта на изкуствения интелект и инфраструктура за обработка на данни в космоса.По-рано xAI бе обединена със социалната платформа X, също принадлежаща на Мъск.По-рано Мъск неколкократно заявяваше, че е необходимо да се ускори разработването на технологии, които ще позволят на центровете за обработка на данни да работят в космоса, за да се реши проблемът с огромните разходи за електроенергия и други ресурси, необходими за създаването и експлоатацията на системи за изкуствен интелект на Земята. Постигането на тази цел ще бъде много по-лесно благодарение на обединената компания, счита предприемачът.