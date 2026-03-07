Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
©
''Към днешна дата, 7 март, частично възобновихме дейността си, като изпълняваме някои полети от DXB и DWC'', се казва в изявлението.
По-рано пресслужбата на правителството на емирството обяви спирането на дейността на международното летище Дубай след съобщения за дейност на противовъздушната отбрана над летището.
Припомняме, че днес очакваме 180 българи да кацнат във Варна.
Още по темата
/
Ще кацнат ли във Варна сънородниците ни: Спряха всички полети от и до Дубай до второ нареждане
10:54
Атанас Атанасов: Политическите сили трябва да решим – имаме ли място под този "ядрен чадър", имаме ли интерес
09:34
Станислав Бачев: България трябва да внимава как действа. За Европа предстоят лоши дни във всяка една сфера
08:44
Румен Петков: Премиерът и трима министри са знаели, че ще има удар и животът на хиляди наши сънародници ще бъде застрашен
08:41
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
06.03
Емил Радев: Трябва да сме готови за мигрантски натиск и да отсеем нелегалните мигранти от бежанците
06.03
Още от категорията
/
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
Проучват дали лекарствата с GLP-1 могат да помогнат и срещу зависимости от алкохол и наркотици
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Британското МВнР за Кипър: Очакват се терористични атаки на остро...
22:08 / 06.03.2026
Лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Италия осъждат "г...
18:26 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.