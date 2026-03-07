Сподели close
Международното летище Дубай (DBX) и международното летище ''Al Maktoum'' частично възобновиха дейността си, според изявление, публикувано на страницата на DBX в X.

''Към днешна дата, 7 март, частично възобновихме дейността си, като изпълняваме някои полети от DXB и DWC'', се казва в изявлението.

По-рано пресслужбата на правителството на емирството обяви спирането на дейността на международното летище Дубай след съобщения за дейност на противовъздушната отбрана над летището.

Припомняме, че днес очакваме 180 българи да кацнат във Варна.