силното земестресение в Западна Турция, което беше усетено и у нас. От кадри разпространени в турските медии се вежда, че има множество срутени и опостошени сгради.
Турският президент Реджеп Ердоган реагира на случиващото се с публикация в социалните мрежи.
"Пожелавам скоро оздравяване на нашите граждани, пострадали от земетресението, което се случи в област Sındırgı в Balıkesir, както и в околните ни провинции.
Нашите заинтересовани части, особено нашите АФАД, усърдно извършват инспекционни и контролни работи на полето. Следим и процеса отблизо.
Нека моят Господ пази страната и нацията ни от всякакви бедствия", пише той.
