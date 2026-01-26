Independent.
Близо 100 души са били помолени да останат в карантина у дома, а заразените пациенти са били лекувани в болници в столицата Колката и околностите, според местни медийни доклади, като един пациент е в критично състояние.
Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лек, и се счита за патоген с висок риск от Световната здравна организация. Експертите посочват, че заразяването на хора е рядко и обикновено се случва, когато вирусът се разпространява от прилепи, често чрез заразени плодове.
Според Американския център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) инкубационният период обикновено варира от четири до 21 дни, въпреки че в редки случаи по време на предишни епидемии са отчитани по-дълги забавяния между излагането на вируса и появата на заболяването.
Пациентите обикновено развиват внезапно грипоподобно заболяване, характеризиращо се с треска, главоболие, мускулни болки и умора. В някои случаи се появяват и респираторни симптоми като кашлица, задух или пневмония, въпреки че времето на появата и тежестта на тези симптоми могат да варират значително.
Най-сериозното и определящо усложнение на инфекцията с Нипа е възпаление в мозъка, известно като енцефалит. Неврологичните симптоми, включително объркване, променено съзнание, гърчове или кома, обикновено се появяват няколко дни до седмици след началото на заболяването.
При някои пациенти може да се развие и менингит.
Вирусът Нипа се свързва с висока смъртност, като нивата на смъртност варират между 40 и 75 процента в зависимост от епидемията и засегнатия вирусен щам.
Понастоящем няма доказано, целенасочено лечение за инфекция с вируса Нипа (NiV), нито одобрена ваксина за предотвратяването му.
Индия се бори да овладее смъртоносното разпространение на вируса Нипа
