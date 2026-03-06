Йордан Божилов.
"Имаме добра система за разузнаване и събиране на информация. След това се прави преценка какви решения трябва да се вземат. Това е сериозна система, в която участват и служби, и министерства. Съветът по сигурността също има своята роля", обясни Божилов.
По думите му военен риск за страната ни заради американските самолети на летището в София няма. "Други рискове остават. Основният е за българите, които се намират в региона. Този риск беше отчетен още преди да започне войната", каза пред NOVA зам.-министърът.
Ако от американска страна поискат техниката да участва с логистика или друга помощ в ударите по Иран, решението на страната ни подлежи на оценка. "Много са факторите, които трябва да се преценят - най-вече кой е органът, който ще даде такова разрешение", уточни Божилов.
Той увери, че ситуацията постоянно се следи и се взимат мерки. Българската позиция е, че страната ни не участва в конфликта. Същевременно обясни, че Алиансът има много добра система за комплексна противовъздушна отбрана, а България е част от нея. "Винаги може да поискаме от НАТО съдействие в зависимост от това какъв риск е отчетен", обясни зам.-министърът.
Той допълни, че няма напрежение между служебния премиер и министъра на отбраната заради срещата на Атанас Запрянов с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. "Министърът е готов да разговаря с всеки политически лидер по въпросите на отбраната и сигурността, защото по тези теми трябва да се търси максимален консенсус", каза Божилов.
Йордан Божилов: Ситуацията в Близкия изток е много динамична
© NOVA
Още по темата
/
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
11:07
Българската асоциация на туристическите агенции: В институциите има хаос, очевидно не са подготвени за ситуацията в Близкия изток
10:58
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
05.03
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
05.03
Още от категорията
/
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
Проучват дали лекарствата с GLP-1 могат да помогнат и срещу зависимости от алкохол и наркотици
05.03
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп би искал лично да участва в определянето на новия върховен ...
22:39 / 05.03.2026
Стоматолог от Израел: Воюваме за целия свят
13:21 / 05.03.2026
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа...
11:07 / 05.03.2026
Politico: САЩ се подготвят конфликтът с Иран да продължи 100 дни ...
10:27 / 05.03.2026
Иран отрича изстрелването на балистична ракета към Турция
08:43 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.