САЩ промениха позицията на военната си операция от ''смяна на режима'' в Ислямската република до издирване на изчезналите си пилоти на сваления американски изтребител F-35. Това обяви днес Мохамад Багер Галибаф, председател на Меджлиса (Иранския парламент), предава ТАСС.

''Залогът в тази брилянтна война без стратегия, която те започнаха, сега е понижен от ''смяна на режима'' на ''може ли някой да намери нашите пилоти?'', написа той в X.

По-рано иранският Генерален щаб обяви, че американски изтребител F-35 е бил свален сутринта на 3 април над централните райони на Ислямската република.

NourNews писа по-късно, че Корпусът на гвардейците на Ислямската република е локализирал пилота на сваления изтребител F-35 по време на издирвателна операция и го е задържал. По-късно държавната телевизия в иранската провинция Кохгилуе и Бойер Ахмад обяви, че всеки, който залови жив пилота на сваления по-рано американски изтребител F-35, ще получи награда.

От своя страна Axios, позовавайки се на собствени източници, съобщи, че въоръжените сили на САЩ са започнали операция по издирване, за да спасят двамата пилоти на американския изтребител, свален в небето над Иран. Според информационната агенция Tasnim обаче операцията е била пълен провал.

Западните медии писаха пък, че САЩ са провели още една спасителна операция по намирането и извеждането на пилот на друг поразен в Иран изтребител. Този път операцията е била успешна и пилотът е намерен и спасен. Става въпрос за пилот на изтребител F-15 на американските ВВС.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви мащабна операция за ответни действия, атакувайки Израел. Ударени бяха и американски военни съоръжения в Бахрейн, Йордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.

Иранските власти също така решиха да затворят Ормузкия проток за кораби, свързани със САЩ, Израел и държави, които подкрепяха агресията срещу Ислямската република.