Техеран е насочил вниманието си към американски бази в региона след американската и израелска атака на неговата територия.

Според съобщенията Иран е ударил 14 американски военни бази в региона, предаде агенция Tasnim.

Източникът на иранската медия посочва също, че три модерни израелски дрона, наречени "Хермес", са били свалени от системи за противовъздушна отбрана в Тебриз, Хомейн и Ахваз.