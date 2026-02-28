Иран атакува Дубай и порази 14 американски бази в Близкия изток
Според съобщенията Иран е ударил 14 американски военни бази в региона, предаде агенция Tasnim.
Източникът на иранската медия посочва също, че три модерни израелски дрона, наречени "Хермес", са били свалени от системи за противовъздушна отбрана в Тебриз, Хомейн и Ахваз.
