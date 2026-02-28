Иран атакува американски бази в редица страни от Близкия изток
©
По информация на медиите, Иран е нанесъл удар по военноморската база на САЩ в Бахрейн.
Също така за експлозии се съобщава в Кувейт, Катар и Абу Даби (ОАЕ).
Във всички тези страни се намират американски военни бази.
Експлозии са чути и в Рияд (Саудитска Арабия).
"ФОКУС" припомня, че днес, 28 февруари, Израел започна превантивна атака срещу Иран, за да елиминира заплахите за сигурността. Поради опасността от ответни удари в цялата страна е обявено извънредно положение, а гражданите се призовават да останат в близост до укрития.
Министърът на отбраната на Израел Исраел Кац обяви въвеждането на "незабавно извънредно положение в цялата страна“. Според него превантивният удар срещу Иран е бил необходим за неутрализиране на съществуващите заплахи за държавата Израел.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са започнали военна кампания в Иран за премахване на заплахите от страна на действащия режим. Основната цел на операцията е защитата на американския народ и съюзниците.
Още по темата
/
МВнР: Силно сме обезпокоени от военната ескалация в региона, основен приоритет ни е сигурността на българските граждани
13:56
Емил Дечев: Искам да кажа на всички служители в МВР, че ако министърът или член на кабинета е разпоредил да не се разследва определен случай, това е лъжа
13:30
Официалният български авиопревозвач и много международни авиокомпании спират полетите в Близкия изток
12:41
Една от нискотарифните авиокомпании преустановява всичките си полети до горещите точи в Близкия изток
12:29
Проф. Владимир Чуков пред ФОКУС: Ще ни засегне ли мигрантска вълна и може ли да избухне Трета световна война
11:48
Анализаторът Диана Хусеин за конфликта в Близкия изток: Ако тръгнат 10 млн. души в посока Турция и Европа, не смятам, че ще можем да се справим
08:54
Още от категорията
/
Почина Антонио Техеро, един от лидерите на опита за преврат срещу новодемократичното испанско правителство
25.02
Швейцария отпусна еднократна помощ от 50 000 франка за ранените и семействата на жертвите от пожара в Кран Монтана
25.02
ЕС санкционира 8 руски магистрати заради политически мотивирани присъди и лоши условия в затворите
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.