Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В събота, 28 февруари, под атаката на Иран се оказа не само Израел. Техеран нанесе удари по военни обекти на САЩ в Бахрейн, Катар, ОАЕ и Кувейт, съобщават Press TV и израелският Channel 12.

По информация на медиите, Иран е нанесъл удар по военноморската база на САЩ в Бахрейн.

Също така за експлозии се съобщава в Кувейт, Катар и Абу Даби (ОАЕ).

Във всички тези страни се намират американски военни бази.

Експлозии са чути и в Рияд (Саудитска Арабия).

"ФОКУС" припомня, че днес, 28 февруари, Израел започна превантивна атака срещу Иран, за да елиминира заплахите за сигурността. Поради опасността от ответни удари в цялата страна е обявено извънредно положение, а гражданите се призовават да останат в близост до укрития.

Министърът на отбраната на Израел Исраел Кац обяви въвеждането на "незабавно извънредно положение в цялата страна“. Според него превантивният удар срещу Иран е бил необходим за неутрализиране на съществуващите заплахи за държавата Израел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са започнали военна кампания в Иран за премахване на заплахите от страна на действащия режим. Основната цел на операцията е защитата на американския народ и съюзниците.