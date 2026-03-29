Съобщава се, че радарната система на летището и няколко резервоара за гориво са били повредени в резултат на ударите.
Няма информация за ранени. Официални изявления сочат, че общо 15 ирански дрона са били изстреляни над Кувейт през последните 24 часа.
На 29 март, около 1 часа сутринта (българско време), кувейтските военни съобщиха за нова атака срещу страната.
''Системите за противовъздушна отбрана на Кувейт в момента отблъскват атаки от вражески ракети и дронове. Генералният щаб на армията отбелязва, че ако се чуват звуци от експлозии, това означава, че системите за противовъздушна отбрана прихващат вражески атаки'', се казва в изявлението.
Иран атакува с дронове международното летище в Кувейт
جانب من دعم ومساندة إطفاء الجيش الكويتي لجهود قوة الإطفاء العام في مكافحة الحريق الذي نشب جراء العدوان الآثم على خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي.#الجيش_الكويتي#إطفاء_الجيش pic.twitter.com/XtAc7avQ74— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 28, 2026
