Управляващият режим в Иран излъчва по държавната телевизия изявление, за което твърди, че е от Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер на страната. В изявлението се посочва, че всички американски бази в региона трябва да бъдат незабавно затворени, тъй като ще бъдат атакувани.Освен това затварянето на Ормузкия проток ще продължи като средство за оказване на натиск върху САЩ и Израел.Върховният лидер повтори твърденията, че Иран атакува само чуждестранни бази в съседните страни и вярва в приятелството със своите съседи.В изявлението се благодари и на "иранския народ от всички слоеве на обществото, който се е изправил срещу врага“.Върховният лидер изпрати съболезнования на хората, които са "загубили свои близки по време на войната“, като заявява, че ще бъдат компенсирани за нанесените щети."Престъплението срещу човечеството и срещу децата... няма да бъде пренебрегнато“, се добавя в изявлението.