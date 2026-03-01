Сподели close
Иран изстреля две ракети към Кипър, съобщи британското министерство на отбраната.

По думите им това би представлявало първата иранска ракетна атака срещу Европа. "Сигурни сме, че не бяха насочени към нашите бази", казва британският министър на отбраната Джон Хийли в интервю за Sky News, цитиран от Independent. Няма данни за поразени обекти на този етап.

Обединеното кралство има два големи суверенни района с военни бази в Кипър.

Хийли посочва, че това е пример за една много реална, нарастваща заплаха.

"Когато нашите самолети летят от Катар, те пазят срещу ракети и дронове, насочени към Катар. Когато летят от Кипър, правят същото за Кипър. Но, разбира се, когато самолетите ни са във въздуха и видят ракети или дронове, насочени към други държави, те ще ги свалят", допълва той.