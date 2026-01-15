Иран отвори въздушното си пространство
Според Flightradar24 полетите над Иран са възобновени приблизително в 7:00 ч. местно време (5:30 ч. българско време време).
Службата съобщава, че пет полета на иранските авиокомпании Mahan Air, Yazd Airways и AVA Airlines са били сред първите, които са възобновили полетите над страната.
Поне две авиокомпании, Air Astana и Lufthansa, обявиха, че временно ще останат извън иранското въздушно пространство поради съображения за сигурност.
Рано в четвъртък сутринта небето над Иран беше затворено за всички полети, с изключение на международни полети със специално разрешение.
Напрежение между САЩ и Иран
Масовите протести, които продължават в Иран от 28 декември станаха една от причините за ескалиращо напрежение между Вашингтон и Техеран. Първоначално предизвикани от тежката икономическа ситуация и обезценяването на националната валута, те скоро придобиха политически измерения.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да предприеме сурови мерки срещу Иран в отговор на действията на правителството за потушаване на мащабните вълнения. В сряда вечерта обаче Тръмп обяви, че според негова информация иранските власти вече нямат "планове да екзекутират“ участниците в протестите, както заплашваха по-рано представители на правителството в Техеран.
