Tasnim.
В телефонен разговор в събота Арагчи и гръцкият му колега Йоргос Герапетритис обсъдиха последиците от военната операция, започната от САЩ и Израел срещу Иран.
Гръцкият външен министър изрази сериозна загриженост относно последиците от конфликта, особено относно нейните аспекти на сигурността и икономиката, и изрази надежда, че мирът и стабилността в региона ще бъдат възстановени възможно най-скоро.
На свой ред Арагчи ''представи подробен отчет за ''зверствата, извършени от САЩ и ционисткия режим по време на 30-дневната военна агресия срещу Иран, припомняйки, че всички страни носят отговорност да осъдят незаконните атаки и грубите нарушения на хуманитарните права''.
Той подчерта, че безразличието към нарушенията на закона от страна на САЩ и Израел ''е довело до влошаване на международния нормативен и морален ред, чиито последици ще засегнат всички страни''.
Арагчи отбеляза също, че несигурността в Ормузкия проток е пряк резултат от военната агресия на САЩ и Израел срещу Иран.
Той уточни, че Ислямска република Иран, въз основа на установените принципи на международното право, е предприела редица мерки, ''насочени към предотвратяване на злоупотребата с този воден път от агресори и техните партньори за постигане на незаконни и агресивни цели срещу Иран''.
Арагчи допълни, че мерките на Иран са насочени към предотвратяване на преминаването на вражески кораби през Ормузкия проток, като същевременно се гарантира безопасното преминаване на други кораби, в координация със съответните ирански органи за военна сигурност. Иранският външен министър припомни и правните задължения на държавите съгласно международното право да предотвратяват агресорите да използват тяхната територия и ресурси за разработване, подкрепа и извършване на агресивни операции срещу други държави.
Той обобщи, че военните атаки на САЩ и Израел срещу Иран представляват тежко нарушение на член 4 от Устава на Организацията на обединените нации и са крещящ пример за военна агресия срещу държава-членка на Организацията на обединените нации.
Арагчи повтори текущите отбранителни операции на Иран срещу агресорите и целите, участващи в агресията срещу Иран, включително техните военни бази и съоръжения, разположени на териториите на страните от региона.
Той също така предупреди срещу плановете на САЩ и Израел да ескалират войната, като принуждават други държави да се съюзят и да участват във военна агресия или да провеждат операции под фалшив флаг срещу трети държави.
Иран предупреди Гърция да не подкрепя американско-израелската военна кампания
Още по темата
Още от категорията
ЕК и газовите компании на Балканите се споразумяха за конкурентни транзитни такси по Вертикалния газов коридор
28.03
Лагард предупреди: Рисковете от войната в Иран са подценени, а енергийният шок може да продължи с години
27.03
Колумбийският президент: 77 военнослужещи са спасени при самолетната катастрофа в страната, един е загинал
23.03
Гръцкият съвет за сигурност одобри закупуването на система за ПВО на стойност 3 млрд. евро и модернизацията на F-16
23.03
Нетаняху призова световните лидери да се присъединят към израелско-американската операция срещу Иран
22.03
Хусите се включиха във войната в Близкия изток
10:10 / 28.03.2026
ЕК и газовите компании на Балканите се споразумяха за конкурентни...
08:20 / 28.03.2026
Пробата на Тайгър Уудс показала 0.000 промила алкохол, но той отк...
08:24 / 28.03.2026
