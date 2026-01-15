Sky News.
Съдебната власт твърди, че Солтани, който в момента се намира в централния затвор в Карадж, е обвинен в "заговор срещу вътрешната сигурност на страната и пропагандни дейности срещу режима“.
Но тя твърди, че смъртното наказание не се прилага за такива обвинения, ако те бъдат потвърдени от съд.
Правозащитна организация по-рано предупреди, че Солтани е бил осъден на смърт, а Държавният департамент на САЩ заяви, че той ще бъде първият екзекутиран протестиращ, но не и последният.
Тази седмица обаче Доналд Тръмп многократно заплаши Иран с ответни мерки, ако екзекутира протестиращи.
Вчера роднина на Солтани е заявил пред британската телевизия, че той не е бил екзекутиран, въпреки че екзекуцията му е била насрочена за 14 януари.
Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
БКПЗ за сделката между ЕС и Меркосур: Това ще окаже силен натиск върху цените и доходите на фермерите
14.01
Получаваме безплатно противоминни кораби от Белгия и Нидерландгия, но ремонтът им ще струва 42 мил. евро
14.01
Чуков: Много се съмнявам, че Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
22:50 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
22:51 / 14.01.2026
Осем дни в ареста за мъжа, който счупи стъклото на българското по...
16:49 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.