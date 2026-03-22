Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Иранските военни обявиха готовността си да извършат мащабни удари по енергийна инфраструктура и съоръжения за обезсоляване на вода в страни от Близкия изток, съюзници на САЩ и Израел, в случай на атаки срещу ирански електроцентрали. Това заяви говорителят на Централното командване на иранската армия Ебрахим Золфагари, съобщава Al Jazeera.

Отговорът на Иран

''Иранските военни ще ударят цялата енергийна инфраструктура, свързана със САЩ и Израел в Близкия изток, ако нейните електроцентрали бъдат атакувани от съюзниците. Иран ще атакува и инсталации за обезсоляване, както и американска и израелска информационна технологична инфраструктура'', обяви Золфагари, коментирайки заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Американският президент заплаши, да унищожи енергийната система на Иран, ако корабоплаването в Ормузкия проток не бъде възстановено в рамките на два дни.

Al Jazeera припомни, че според иранските държавни медии сваленият ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани е предупредил, че ''целият регион на Близкия изток ще бъде обезводнен в рамките на половин час'', ако американско-израелските удари са насочени към електропреносната мрежа на Иран, намеквайки за евентуален колапс на водоснабдителните системи в сухия регион.

В същото време западните медии подчертават, че милиони хора в Близкия изток зависят от инсталациите за обезсоляване като основен източник на питейна вода. В региона се намират над 40% от световния капацитет за обезсоляване - приблизително 5 хиляди съоръжения.