Техеран заплаши Европейският съюз, че "ще плати цената", ако не заеме позиция в подкрепа на Иран в атаката на САЩ и Израел

Страните от Европейския съюз "ще платят цената, рано или късно“, ако останат мълчаливи по отношение на американско-израелската атака срещу Иран, заявява представител на външното министерство в Техеран пред испанската телевизия TVE.

Есмаил Багаи повтори също така, че Техеран не е изстрелял ракетата, която е била прехваната в турското въздушно пространство. Той отрече и Иран да стои зад удара в Азербайджан.