Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви днес, че искането на САЩ за безусловна капитулация е ''мечта, която трябва да отнесат в гроба си''. Изявлението на иранския лидер беше цитирано от Sky News.

Пезешкиан заяви това в предварително записано обръщение, излъчено по държавната телевизия.

По-рано, в публикацията си в Truth Social, президентът на САЩ Доналд Тръмп написа: ''Няма да има сделка с Иран, освен безусловната капитулация на Техеран''.

Пезешкиан също се извини и за ударите срещу своите съседки, отбелязвайки, че те са причинени от недоразумението в региона.

Той обяви по-рано днес, че временният съвет за ръководство в Иран е одобрил спирането на подобни атаки, освен ако тези страни не атакуват първи Техеран.