Sky News.
Пезешкиан заяви това в предварително записано обръщение, излъчено по държавната телевизия.
По-рано, в публикацията си в Truth Social, президентът на САЩ Доналд Тръмп написа: ''Няма да има сделка с Иран, освен безусловната капитулация на Техеран''.
Пезешкиан също се извини и за ударите срещу своите съседки, отбелязвайки, че те са причинени от недоразумението в региона.
Той обяви по-рано днес, че временният съвет за ръководство в Иран е одобрил спирането на подобни атаки, освен ако тези страни не атакуват първи Техеран.
Иранският президент: Тръмп може само да мечтае за капитулацията на Техеран
©
Още по темата
/
Експерт по сигурността: Целите на САЩ и Израел не са постигнати, конфликтът може да продължи още няколко седмици
16:37
Революционната гвардия на Иран обяви, че е атакувала танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, в Персийския залив
16:36
Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
11:27
Ще кацнат ли във Варна сънородниците ни: Спряха всички полети от и до Дубай до второ нареждане
10:54
Още от категорията
/
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран
05.03
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хаменей и призова иранците да свалят режима "на ужасите"
28.02
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.