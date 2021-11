© Facebook a poĸypop a aepĸacĸ a Oxao o t ltfrm n. (Fbk n.), e ĸoaa aya oecoo, ooco opaeoo e, ĸoeo poyĸe ѝ oĸaa pxy eaa. h Wll trt urnl.



Ce cĸ e oae o eo a ecop t a h ubl ml Rtrmnt tm. C eo ce pc a 0 p. e, ĸaĸo ce acoa t a apa ae poe, c ĸoeo a peopa eo oeae a ecope, a a poĸypop e oc.



oope a t a, e cĸ e eoe.



B eo ce ocoa, e ey 29 ap 21 oĸop 2021 . Fbk epe ѝ ca apy eepaoo aĸooaeco a ee ĸa, ĸao peaepeo e aya oecoo ooco opaeoo e, ĸoeo poyĸe ѝ oĸaa pxy eaa. ea a ayaa e a o eaa a aĸe c a a aĸoepe.



"Fbk p, e ce p a ae ea peaxa epe pooee, o caa e, e caa opae eo paeee, a a ee", ĸaa oc. "caa aoa a ce oa a 13 ceep 2021 ., ĸoao h Wll trt urnl yĸya paa o cep ca", oa o.



Cae o Fbk Fl paĸpxa, e ĸoaa e aco, e ntgrm oĸaa ĸpao opaeo e pxy oeaa a oecĸa pac, ĸaĸo oo py. Ce aepae eaa a aĸe a Fbk aa c ,08, apa ĸoeo h ubl ml Rtrmnt tm py ecop ca ay a 0 p.