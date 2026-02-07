Hindustan Times.
Новината съобщи разузнавателната организация SITE, която следи дейността на джихадистките групи.
"След като достигна вътрешната порта на храма, атентаторът-мъченик задейства взривната си жилетка сред шиитското множество и причини голям брой жертви и ранени", се казва в изявление на "Ислямска държава", цитирано от организацията.
Министърът на отбраната Ходжа Асиф заяви, че атентаторът самоубиец се е взривил "в последния ред от поклонниците“, като първоначално е открил огън по хората в джамията. Той също така твърди, че нападателят е пътувал до Афганистан и обвини Индия, че е спонсорирала нападението.
Индия отрече обвиненията. Министерството на външните работи на страната осъди нападението и нарече твърденията на Исламабад "безпочвени“.
''Ислямска държава'' пое отговорност за терористичната атака в Исламабад
©
Още от категорията
/
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Европол: Трафикът на кокаин е достигнал безпрецедентни нива, все по-често се използват високотехнологични методи
27.01
Германия обяви награда от един милион евро за информация, която ще доведе до залавянето на извършителите на прекъсването на електрозахранването в Берлин
27.01
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
24.01
Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за пр...
18:25 / 06.02.2026
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в...
09:37 / 06.02.2026
Проф. Чуков: Съюзници са настоявали САЩ да се опита да даде някак...
08:31 / 06.02.2026
Над 10 труса разлюляха Албания, най-силният е с магнитуд от 4.0 п...
08:56 / 05.02.2026
Мощен взрив след дерайлирането на товарен влак в Русия, горят пет...
18:02 / 04.02.2026
Euroclear ще даде на Украйна 3,3 млрд. евро приходи от замразенит...
13:21 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.