тежката влакова катастрофа в Адамус Кордоба, при която загинаха най-малко 39 души, а над 150 бяха ранени, пише BBC.
Испанският крал Фелипе VI и кралица Летисия, които са в Атина, за да присъстват на погребението на принцеса Ирина от Гърция, съкращават посещението си след катастрофата.
Крал Фелипе заяви, че ще се върне в Испания възможно най-скоро.
"Разбирам отчаянието на семействата и предвид броя на ранените в резултат на този инцидент, всички сме наистина обезпокоени“, каза той.
ФОКУС припомня, че близо 500 души са пътували в двата влака, участвали в инцидента: 294 във влака Ирьо Малага-Мадрид и 187 във влака Алвия Мадрид-Уелва. Италианската компания съобщи, че единият от влаковете, участвал в инцидента, е бил преминал последната си проверка четири дни по-рано.
Президентът на финансираната от държавната компания Renfe заяви, че двата влака са се движили под максималната скорост от 250 км/ч на прав участък.
Според испанския министър на транспорта Оскар Пуенте, катастрофата е станала на участък, който е бил напълно реновиран миналия май след големи инвестиции.
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
©
Още по темата
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
17:09
Още от категорията
/
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
11:08
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е неизгодно не само за зърнопроизводителите, то е неизгодно и за цяла Европа
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Николай Младенов за поста върховен представител за Газа: За мен е...
12:29 / 18.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.