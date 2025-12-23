Reuters.
На 23 декември италианският регулатор обяви, че e глобил от над 255 милиона евро (300,19 милиона долара) ирландската нискотарифна авиокомпания за злоупотреба с господстващото ѝ пазарно положение при взаимодействията ѝ с туристическите агенции.
Според констатациите на регулатора, компанията е блокирала или е затруднила, по икономически или технически начин, туристическите агенции да резервират полети на Ryanair в комбинация с полети на други авиокомпании или други услуги.
Злоупотребата се твърди, че е извършена между април 2023 г. и поне април 2025 г. Компанията първоначално е въвела лицево разпознаване за пътници, летящи с билети на агенции, след което е започнала да блокира плащането за билети от туристически агенции и в крайна сметка е започнала да изисква от туристическите агенти да подписват споразумения за партньорство, които ограничават възможността за предлагане на полети на Ryanair в пакети с други авиокомпании.
Италиански регулатор глоби Ryanair с над 255 млн. евро
©
Още от категорията
/
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
08:47
Мащабно спиране на тока в Сан Франциско: Над 130 хиляди потребители останаха без електричество
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Умеров обяви началото на нов кръг от преговори между Украйна и СА...
21:24 / 21.12.2025
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:58 / 21.12.2025
Името на Тръмп или друга известна личност няма да бъде "заличено"...
18:52 / 20.12.2025
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на...
18:51 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
13:52 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.