Ивайло Калфин в ефира на Радио ФОКУС в предаването "България, Европа и светът на фокус".
На 11 февруари министрите на отбраната на ЕС се събират в Брюксел на заседание на Съвета по външни работи, като в дневния ред е включена една точка – подкрепата за Украйна. На 12 февруари лидерите на 27-те държави членки ще се срещнат в белгийското село Рийкхофен, където ще обсъдят икономическите проблеми на Общността.
По думите на Калфин списъкът с възможни реформи е дълъг и не е окончателен.
"Европа в момента търси възможност да облекчи бизнеса, като намали регулациите и изискванията, които утежняват допълнителното отчитане и административната тежест“, посочи той.
Според него този процес не протича еднозначно, тъй като съществуват критики, че заедно с опростяването на процедурите може да се стигне до дерегулация и обезсмисляне на част от правилата.
"Законодателите трябва да намерят точния баланс“, подчерта Калфин.
Той обърна внимание и на обсъждания т.нар. "28-и режим“ за компании, който предвижда единен режим за административна регистрация и обслужване на европейските дружества.
"Това също е в посока облекчаване на бизнеса“, каза Калфин.
По думите му значителни ресурси чрез Европейската инвестиционна банка и европейския бюджет са насочени към повишаване на производителността, включително чрез подпомагане на научните изследвания и приложните разработки във фирмите.
"Производителността в момента е тема номер едно и сега е моментът всяка държава да се позиционира и да заяви от какво има нужда“, добави той.
Калфин коментира и критиките, че ЕС губи икономическа инерция спрямо САЩ и Китай. По думите му европейската икономика остава една от най-големите в света, но конкурентите се развиват по-бързо.
"Моделът на САЩ е силно ориентиран към услуги и големи IT компании, които концентрират значителен финансов ресурс и влияние“, посочи той.
Относно Китай Калфин заяви, че там икономиката е до голяма степен подкрепена от държавата и се развива чрез контрол върху ключови ресурси и технологии.
"Европейският съюз трябва да запази своята автономия и да не допуска зависимост от външни решения", подчерта той.
По темата за "Европа на две скорости“ Калфин заяви, че подобна реалност вече съществува, като пример за това е еврозоната.
"Това е по-бързата скорост на интеграция, докато извън нея процесите са по-бавни“, каза той.
Според него различните форми на сътрудничество в ЕС са нормални, стига да надграждат националните интереси.
"Европейският съюз дава добавена стойност, която трябва да надгражда националното, а не да го премахва“, допълни Калфин.
В коментар за ситуацията в България той заяви, че страната се намира в състояние на институционална нестабилност.
"България няма стабилно управление и това създава несигурност, гони инвеститори и намалява доверието в страната като партньор“, каза Калфин.
По думите му, докато не бъде излъчено управление, способно да поема ангажименти за предвидим период от време, тежестта на България в европейските институции ще остане по-малка.
Ивайло Калфин: ЕС търси реформи в икономиката и отбраната, без да засяга социалните приоритети
