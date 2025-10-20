Turkiye Today.
Според първоначалната информация инцидентът е започнал около 23:00 ч. местно време, когато диспечерите на спешната помощ са получили сигнал, че кола е била открадната на улица "Ертурк“ в Алтинкум.
Пристигналите на място полицаи установили, че сержантът Кемал Екри, служил в 19-та моторизирана пехотна бригада е бил застрелян, а колата му с номер 46 AHZ 090 е била открадната.
Заподозреният, идентифициран като Мустафа Емлик, избягал с откраднатата кола и според твърденията прострелял човек в шията, преди да се отдалечи с висока скорост.
Когато стигнал до кръстовище и се опитал да завие, той открил огън по кола, която спряла на червен светофар.
Полицейски екипи са преследвали заподозрения в центъра на Едремит, където е избухнала престрелка. Полицаите Ибрахим Гюл и Умит Исик са били ранени съответно в крака и корема, а заподозреният е бил убит на място.
Общо седем души са били ранени, включително двамата полицаи, и са били откарани в близките болници; властите са заявили, че състоянието им не е животозастрашаващо.
Губернаторът на Баликесир Исмаил Устаоглу съобщава, че прокуратурата е започнала разследване и двама прокурори са назначени по случая.
Той изразява съболезнования на жертвите и пожелава бързо възстановяване на ранените.
Властите съобщават, че Мустафа Емлик е изтърпявал присъда за убийство в затвор със строг режим, по-късно е бил преместен в затвор с лек режим, откъдето е избягал и е останал на свобода до момента на нападението.
Сержант Кемал Екри, на 29 години, е служил седем години в Сирия, участвайки в трансгранични операции срещу терористични групи.
Най-големият от четирима братя и сестри, той се е върнал с подразделението си в командването на 19-та моторизирана пехотна бригада в Едремит на 30 септември и е присъствал на сватбата на брат си Салих Екри в Анкара на 4 октомври, преди да се върне на служба.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.