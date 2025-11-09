Сподели close
Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами за префектура Ивате след земетресението с магнитуд 6,8, което удари източния бряг на най-големия остров в Япония – Хоншу.

"Цунами до 1 метър може да достигне префектурата поради земетресението, което удари в 17:03 часа", гласи съобщението на Японската метеорологична агенция. 

"Фокус" припомня, че според данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, трусът е регистриран на 187 км източно от Мориока. 