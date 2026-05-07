Световната здравна организация започна спешно издирване на 23-ма пътници от круизния кораб "Hondius“, които са напуснали плавателния съд седмици преди окончателното потвърждаване на огнището на хантавирус, съобщава ISBI.

Групата е слязла на остров Света Елена на 22 април - десет дни след първия смъртен случай - след което пътниците са отпътували към различни държави с редовни полети. Според здравните власти липсата на незабавни епидемиологични мерки при дебаркирането е създала риск от международно разпространение на заболяването.

Основните опасения са свързани с "Андския хантавирус“, при който симптомите могат да се появят едва след няколко седмици. Вече има информация за един хоспитализиран в Швейцария, който вероятно е бил част от въпросната група.

Паралелно с това здравните власти проследяват над 80 души, пътували с полет до Йоханесбург на 25 април, на борда на който е била и една от жените, починали по-късно от заболяването.