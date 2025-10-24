ЗАРЕЖДАНЕ...
Изгубената картина на Пикасо е открита в Испания
Според La Sexta, творбата на Пикасо Nature morte à la guitare е изчезнала при странни обстоятелства. Тя е трябвало да бъде транспортирана заедно с други произведения от Мадрид до културния център "Каха Гранада". Според някои медии обаче творбата е била изгубена още в Мадрид.
Отделът за историческо наследство към Националната полиция започна разследване на 10 октомври и в крайна сметка откри предмета в пакет, несвързан с пратката.
