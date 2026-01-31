The Wall Street Journal, като се позовава на отлично запознати източници. Според информацията от ръководството на Nvidia са изразили съмнения в ефективността на подобна сделка с оглед последните промени на пазара на изкуствения интелект. Очакванията бяха, че компанията ще съдейства за изчислителни центрове с мощност най-малко 10 гигавата, които да обслужват OpenAI. Сделката включваше споразумение производителят на чипове да отпусне 100 милиарда долара за изграждането на центровете, а от OpenAI да наемат от Nvidia компютърни чипове. Собственикът на хардуерния гигант Дженсън Хуанг, обаче, е изразил недоволството си от липсата на дисциплина в управлението на OpenAI. Освен това конкуренцията от страна на Google и Anthropic подлага сделката също на изпитание. Въпреки неочакваното замразяване на огромната инвестиция от Nvidia заявяват, че OpenAI остава предпочитан партньор в развитието на изкуствения интелект.
текст: Милен Кандарашев
Изненадващо: Nvidia замрази 0 млрд. инвестиция в изкуствен интелект
