Израелските отбранителни сили съобщиха, че четвъртото тяло, предадено от ХАМАС снощи, не съответства на нито един от заложниците,предава The Times of Israel.

В изявление ИОС заявяват, че ХАМАС е "длъжен да положи всички необходими усилия" за връщането на телата на заложниците.

По-рано Израел потвърди след официална идентификация, че другите тела, върнати на 14 октомври, са на Уриел Барух, Тамир Нимроди и Ейтан Леви.

Мирният план на Доналд Тръмп изисква от ХАМАС да върне всички заложници, живи и мъртви, до изтичането на 72-часовия срок, който изтече в понеделник.

Върнати са осем тела – седем от които, според Израел, принадлежат на заложници – а други 20 все още не са предадени от ХАМАС.