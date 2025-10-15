Израелските отбранителни сили съобщиха, че четвъртото тяло, предадено от ХАМАС снощи, не съответства на нито един от заложниците,предаваВ изявление ИОС заявяват, че ХАМАС е "длъжен да положи всички необходими усилия" за връщането на телата на заложниците.По-рано Израел потвърди след официална идентификация, че другите тела, върнати на 14 октомври, са на Уриел Барух, Тамир Нимроди и Ейтан Леви.Мирният план на Доналд Тръмп изисква от ХАМАС да върне всички заложници, живи и мъртви, до изтичането на 72-часовия срок, който изтече в понеделник.Върнати са осем тела – седем от които, според Израел, принадлежат на заложници – а други 20 все още не са предадени от ХАМАС.