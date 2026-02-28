Израелски официални лица са потвърдили пред Sky, че са започнали атаки срещу Иран, От своя страна вестниксъобщава, че САЩ са започнали военни удари срещу Иран.Американските удари срещу Иран са в ход, според вестник New York Times, който цитира американски официален представител.Агенциясъщо съобщава, че САЩ участват в ударите на Израел срещу Иран.Израелски представител на отбраната също така заявява пред агенция Reuters, че операцията от тази сутрин е била координирана със САЩ.Израел заявява, че е започнал превантивна атака срещу Иран, съобщава министърът на отбраната на страната.Израел Кац обяви извънредно положение и описа атаката като "премахване на заплахи“.Това се случва, след като свидетели в Техеран твърдят, че са чули експлозия, според Associated Press. Иранската държавна телевизия потвърди експлозията, без да даде повече подробности.Сирени прозвучаха и в цял Израел, което според военните на страната е "проактивна тревога, за да подготви обществеността за възможността от изстрелване на ракети към държавата Израел“.