''Израелските военновъздушни сили извършиха мащабна серия от удари срещу военни цели на иранския режим в Техеран. Един от основните удари в тази серия беше насочен към командния център на военновъздушните сили на IRGC, който отговаря за оценката и отбраната на въздушното пространство. Този команден център беше ключов команден пункт за противовъздушна отбрана в Техеран'', се казва в изявлението на говорителя на израелската армия.
Освен това, ''израелските военновъздушни сили са нанесли удари по системи за противовъздушна отбрана, командни центрове и логистични складове'' в района, добави говорителят.
Израел обяви удар по оперативния център на ВВС от Корпуса на гвардейците в Техеран
