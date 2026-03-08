The Jerusalem Post
Според военните, на 7 март израелските военновъздушни сили са извършили мащабна вълна от удари срещу ирански военни обекти на летището в Исфахан, включително изтребители F-14, разположени в базата там.
Въздушните удари са били насочени и към системи за откриване и противовъздушна отбрана, които според израелската страна представляват заплаха за израелските самолети.
Американските изтребители F-14 са били прехвърлени на Иран преди Ислямската революция през 1979 г. След революцията доставките на оборудване за страната са спрели, но тези самолети са останали на въоръжение в иранските военновъздушни сили.
F-14 Tomcat за Иран
F-14 Tomcat е двуместен многоцелеви изтребител от четвърто поколение с крило с променлива стреловидност, разработен от Grumman през 70-те години на миналия век за ВМС на САЩ като заместител на F-4 Phantom. В САЩ тези самолети са изтеглени от експлоатация през 2006 г. и заменени от F/A-18E/F Super Hornet.
Иран e единствената страна, получила F-14 за износ. Общо Техеран е получил 79 от тези самолети, които са били използвани по време на ирано-иракската война, някои от които, въпреки проблемите с резервните части, все още са в експлоатация.
Израел порази ирански изтребители F-14
